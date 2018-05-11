Вашингтон, 12 мая, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Активные действия Пхеньяна в сторону сворачивания ядерной программы станут шагом к тому, чтобы Вашингтон начал помогать Северной Корее идти к такому уровню «процветания», на котором находится Южная Корея, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на переговорах с лидером КНДР, сообщает The Associated Press.

U.S. Department of State Майк Помпео

Во время своего последнего визита в Северную Корею Помпео заявил:

«Если Северная Корея предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с ней, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья».

Уточняется, что на этой встрече речь шла о гарантиях, которые готов предоставить Пхеньяну Вашингтон — в обмен на отказ от ядерного оружия. Если Пхеньян откажется от ядерной программы, Вашингтон поможет деньгами и ослаблением санкций.

Напомним, денуклеаризация Северной Кореи инициирована ее лидером Ким Чен Ыном, который в апреле 2018 года объявил о готовности свернуть ядерные разработки и ракетные испытания, закрыть полигон Пхунгери (провинция Хамген-Пукто, КНДР) и сосредоточить усилия на повышении уровня жизни своих сограждан.

При этом Ким оговорил, что страна обязательно сохранит социалистический курс, а для повышения уровня жизни потребуется большая работа со стороны сограждан.

На этом фоне было решено провести 12 июня 2018 года северокорейско-американский саммит в Сингапуре, в преддверии которого Помпео уже дважды побывал в Пхеньяне и встретился с Кимом в рамках подготовки встречи главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Помпео провел переговоры с южнокорейским министром иностранных дел Кан Ген Хва. На итоговой пресс-конференции американец сказал: Вашингтон будет «тщательно проверять» процесс денуклеаризации. Как только Пхеньян докажет на деле, что денуклеаризация началась, США снимут с него санкции.