Великие Луки, Псковская область, 12 мая, 2018, 00:12 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области вечером 11 мая на детской площадке погиб ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, трагедия связана с катанием на качелях.

Качели

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности.

«Прошу провести проверку в максимально сжатые сроки. Мы должны удостовериться, что игровые зоны безопасны для детей», — заявил временно исполняющий обязанности главы региона.

Он поручил лично доложить ему о результатах проверки.

Как уточняет издание iluki.ru, ЧП произошло возле многоэтажки на проспекте Гагарина. По словам очевидцев, 8-летний ребёнок просунул голову между поручнями качелей и получил удар по голове.