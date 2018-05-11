Из лагеря «Ярмук» под Дамаском удалены последние непримиримые боевики
Дамаск, 12 мая, 2018, 00:06 — ИА Регнум. В районе лагеря беженцев «Ярмук» в южном пригороде Дамаска завершилась операция по его освобождению от незаконных вооруженных формирований, сообщил 11 мая журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
По его словам, с 3 по 10 мая из этого района выведены более трёх тысяч боевиков, не пожелавших вернуться к мирной жизни. Кроме того, вместе с ними Ярмук покинули свыше пяти тысяч членов их семей.
Оставшиеся в этом пригороде Дамаска боевики пожелали воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни.
Таким образом, офицеры Центра по примирению и подразделения российской военной полиции «успешно завершили восьмидневную операцию по освобождению от незаконных вооружённых формирований восточных районов лагеря «Ярмук» в южном пригороде Дамаска»,— сказал Юрий Евтушенко.
Напомним, непримиримые боевики под гарантии офицеров российского Центра и в сопровождении российской полиции вывозятся в зону деэскалации Идлиб.
Как сообщало ИА REGNUM, в лагере «Ярмук» находился последний оплот незаконных вооруженных формирований в непосредственной близости от Дамаска.