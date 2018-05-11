Дамаск, 12 мая, 2018, 00:06 — ИА Регнум. В районе лагеря беженцев «Ярмук» в южном пригороде Дамаска завершилась операция по его освобождению от незаконных вооруженных формирований, сообщил 11 мая журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

По его словам, с 3 по 10 мая из этого района выведены более трёх тысяч боевиков, не пожелавших вернуться к мирной жизни. Кроме того, вместе с ними Ярмук покинули свыше пяти тысяч членов их семей.

Оставшиеся в этом пригороде Дамаска боевики пожелали воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни.

Таким образом, офицеры Центра по примирению и подразделения российской военной полиции «успешно завершили восьмидневную операцию по освобождению от незаконных вооружённых формирований восточных районов лагеря «Ярмук» в южном пригороде Дамаска»,— сказал Юрий Евтушенко.

Напомним, непримиримые боевики под гарантии офицеров российского Центра и в сопровождении российской полиции вывозятся в зону деэскалации Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере «Ярмук» находился последний оплот незаконных вооруженных формирований в непосредственной близости от Дамаска.