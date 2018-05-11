Мадрид, 12 мая, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Испания дала согласие на экстрадицию Аугусто Ферро Биццоцера, обвиняемого властями Уругвая в военных преступлениях, 11 мая передает агентство Reuters.

Victor Арест

Биццоцер, полковник армии Уругвая. обвиняется властями страны в причастности к преступлениям хунты 1973−1985 годов.

Власти латиноамериканской страны называют военного одной из ключевых фигур так называемой «Операции Кондор» по подавлению левой оппозиции в Уругвае.

Полковник подозревается в причастности к похищениям людей, пыткам и внесудебным казням.

Сообщается также, что полковник Биццоцер покинул Уругвай в 2016 году и скрывался от правосудия в одной из стран Западной Европы.