Вашингтон, 11 мая, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, 11 мая передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

В ходе совместной пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне Помпео заявил, что США будут «тщательно проверять» процесс денуклеаризации Северной Кореи.

Представитель Южной Кореи, в свою очередь, отметила, что стороны не намерены отменять санкции против КНДР до переговоров 12 июня.

«Санкции останутся в силе до тех пор, пока мы не увидим заметных и значимых действий Северной Кореи на пути денуклеаризации», — пояснила глава МИД Южной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын намерены провести переговоры 12 июня. Встреча лидеров двух стран состоится в Сингапуре.