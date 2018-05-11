Лондон, 11 мая, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Надо бороться с «дестабилизирующими действиями» Ирана, заявили в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

Об этом 11 мая сообщает пресс-служба премьер-министра Британии.

В сообщении указано, что Вашингтон и Лондон «осудили иранские ракетные атаки на израильских военных и решительно поддержали право Израиля на самозащиту».

Кроме того, Трамп и Мэй заявили, что Иран дестабилизирует ситуацию в регионе и с этим надо бороться, «сохраняя спокойствие».

«Они договорились о том, что всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и отметили важность борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — указано в сообщении.

При этом в сообщении подчёркивается, что Мэй подтвердила приверженность британского правительства сохранению соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа должна дать более твердый отпор желанию Трампа разрушить соглашение по иранской ядерной программе.