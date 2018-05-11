Екатеринбург, 11 мая, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 11 мая, прошли публичные слушания по вопросу о поправках в устав муниципалитета. Речь идёт о введении в главный городской документ нормы, предусматривающей, что глава города назначается по конкурсу и возглавляет городскую администрацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Здание мэрии Екатеринбурга

Напомним, сейчас должности главы города и сити-менеджера разделены. При этом первый избирается на прямых выборах и возглавляет городскую думу. С сентября 2013 года на этой должности находится Евгений Ройзман. Сити-менеджер (им с декабря 2010 года является Александр Якоб) руководит администрацией города. На нём всё городское хозяйство.

До ноября 2010 года городом руководил единый мэр — Аркадий Чернецкий, избиравшийся на прямых выборах. У руля он был 17 лет. Но летом 2010 года местные и областные власти решили изменить схему управления городом и, как в то время было модно, разделить должности главы и сити-менеджера. Изначально планировалось, что главу будут выбирать депутаты гордумы. Но затем под давлением горожан власти решили оставить людям возможность выбирать его на прямых выборах.

В сентябре 2013 года граждане и воспользовались этим шансом. И избрали человека, который никак не устроил областную власть — Евгения Ройзмана. С ним люди связывали возможные перемены. Однако ожидания не оправдались. В немалой степени из-за ограниченности полномочий главы города. Он только руководил думой и выполнял представительские функции. Как и положено по уставу города. Реально же управление городским хозяйством было на сити-менеджере.

Очередные выборы главы должны были пройти в сентябре 2018 года. Но они уже не состоятся. 3 апреля законодательное собрание Свердловской области изменило схему управления городом. Теперь вся власть должна быть у единого мэра, которого назначают по конкурсу. То есть выборность главы, даже с обкусанными полномочиями, отныне отменялась.

Это вызвало протесты среди горожан. Против новшества выступил и Евгений Ройзман. На одном из последних заседаний гордумы он даже отказался поддержать решение о назначении публичных слушаний по поправкам в устав. Впрочем, оно всё равно было принято.

А сегодня, 11 мая, в центре культуры «Урал» прошли и эти самые публичные слушания. В двух залах собрались 1314 человек. Из них 1037 поддержали поправки, 25 выступили против, а ещё 60 воздержались.

Результаты голосования вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые из тех, кто проголосовал «за», по факту даже оказались против отмены выборов. Они позднее оправдались в соцсетях тем, что вопросы, вынесенные на слушания, были поставлены некорректно, и люди не так поняли формулировку.

Впрочем, даже если бы все выбрали вариант «против», это вряд ли бы что-то изменило. Областной закон об отмене выборов главы о возвращении единоначалия уже вступил в силу. И выборы просто не могли быть назначены. Прошедшие сегодня публичные слушания, по сути, носили формальный характер. Кардинально на ситуацию они уже не влияли.

О формальности слушаний говорит и то, что вся процедура от вступления до подсчёта голосов заняла меньше часа. И выступающих на них было в десятки раз меньше, чем в сентябре 2010 года, когда в киноконцертном театре «Космос» граждане несколько часов подряд решали судьбу города. Теперь решение по поправкам в устав примет гордума. В том, какое оно будет, можно не сомневаться.