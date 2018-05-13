Москва, 13 мая, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Вновь День Победы празднуется, а Мавзолей создателя государства, победившего фашизм, остается задрапированным. Что делать гражданам, если власть не желает, несмотря на собственные обещания, уважать историческую память своей страны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Парад Победы. 1945

А гражданам в такой ситуации стоит проявить еще большую твердость и решительность в отстаивании исторической памяти. Ведь только так можно сохранить то целое, за что сражались и погибали наши предки, ту память об огромной стране, которую так старательно пытаются вытравить из народной памяти. Только единство народа великого Советского Союза и сделало возможной Победу.

Но единство это было достигнуто под руководством Коммунистической партии, которую направлял Иосиф Виссарионович Сталин, чью могилу нынешние власти прячут так же, как и Мавзолей Ленина. Но правду Победы нельзя отстоять по частям, ее надо помнить и беречь всю.

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