«Безрогие» троллейбусы появятся в Чебоксарах
Чебоксары, 11 мая, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Чебоксарах в этом году появятся троллейбусы с автономным ходом. Планируется взять в финансовую аренду пять транспортных средств на 2,5 года. В бюджете столицы на это предусмотрено около 53 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом столичной мэрии. В лизинг будет передано пять низкопольных троллейбусов на автономном ходу. В муниципальном бюджете на это предусмотрено 52 610 980 рублей. Согласно документу, данные троллейбусы будут переданы в финансовую аренду на 28 месяцев.
В техническом задании отмечается, что максимальная эксплуатационная и конструктивная скорость должна составлять соответственно 60 и 80 км/ч, пассажировместимость — 80 человек, автономный ход — 20 км. В числе требований — наличие кондиционера, шесть камер видеорегистрации, маршрутоуказатели, автокомпьютер с двумя мониторами «для демонстрации информации пассажирам», оснащение системой «Глонасс».
Напомним, ранее городские власти не исключали вероятности того, что «безрогие» троллейбусы могут быть пущены по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. В августе 2017 года в Чебоксарах чиновники проехали на троллейбусе на автономном ходу, чтобы лично протестировать возможности транспортного средства.
«Таким троллейбусом мы можем заменить автобусы малой вместимости и перевозить пассажиров из Чебоксар в Новочебоксарск и обратно. В троллейбусном управлении большой износ парка, его нужно обновлять. Мы стоим перед выбором, на какие троллейбусы делать замену», — заявлял ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отметив, что стоимость одного троллейбуса составляет порядка 10 млн рублей.
В Чебоксарском троллейбусном управлении заявляли, что если в городе будет работать «хотя бы 10−15» таких машин, то это снимет проблему пассажирских перевозок из удаленных развивающихся районов.