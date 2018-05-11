Чебоксары, 11 мая, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Чебоксарах в этом году появятся троллейбусы с автономным ходом. Планируется взять в финансовую аренду пять транспортных средств на 2,5 года. В бюджете столицы на это предусмотрено около 53 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Тестирование гибридного троллейбуса в Чебоксарах

Заказчиком выступает Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом столичной мэрии. В лизинг будет передано пять низкопольных троллейбусов на автономном ходу. В муниципальном бюджете на это предусмотрено 52 610 980 рублей. Согласно документу, данные троллейбусы будут переданы в финансовую аренду на 28 месяцев.

В техническом задании отмечается, что максимальная эксплуатационная и конструктивная скорость должна составлять соответственно 60 и 80 км/ч, пассажировместимость — 80 человек, автономный ход — 20 км. В числе требований — наличие кондиционера, шесть камер видеорегистрации, маршрутоуказатели, автокомпьютер с двумя мониторами «для демонстрации информации пассажирам», оснащение системой «Глонасс».

Cap.ru Первые пассажиры

Напомним, ранее городские власти не исключали вероятности того, что «безрогие» троллейбусы могут быть пущены по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск. В августе 2017 года в Чебоксарах чиновники проехали на троллейбусе на автономном ходу, чтобы лично протестировать возможности транспортного средства.

«Таким троллейбусом мы можем заменить автобусы малой вместимости и перевозить пассажиров из Чебоксар в Новочебоксарск и обратно. В троллейбусном управлении большой износ парка, его нужно обновлять. Мы стоим перед выбором, на какие троллейбусы делать замену», — заявлял ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отметив, что стоимость одного троллейбуса составляет порядка 10 млн рублей.

В Чебоксарском троллейбусном управлении заявляли, что если в городе будет работать «хотя бы 10−15» таких машин, то это снимет проблему пассажирских перевозок из удаленных развивающихся районов.