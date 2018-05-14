Афины , 14 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Государства-члены ЕС должны проявлять большую солидарность с Грецией и Италией с целью помочь им справиться с последствиями кризиса беженцев, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая во Флоренции. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей 11 мая.

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

Юнкер напомнил, что солидарность выстраивается постепенно, но не может существовать время от времени. Это особенно важно помнить в эпоху кризисов, которые приводят к росту популизма и национализма. Юнкер уверен, что солидарность нужна не только в вопросе о беженцах, но и в плане экономики, и приводит в качестве примеров финансовую поддержку государств, способствующих структурным экономическим изменениям, и резерв в европейском бюджете для решения чрезвычайных и острых ситуаций.

Напомним, только по итогам прошлого года в Евросоюзе получили убежище более полумиллиона беженцев. Тема регулярно поднимается как одно из острейших проблем ЕС, включающая политический, социальный, идеологический и экономический факторы.