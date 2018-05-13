Лондон, 13 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Дэвид Джон Мур Корнуэлл нам известен под именем Ле Карре — автора знаменитых английских детективов, причем знаменитых не только своей бойкостью, но и тем вредом, который они нанесли репутации британской разведки. Может, урон был бы не столь велик, будь Корнуэлл обычным фантазером, но он знал, о чём писал, — тем лучше для читателя и тем хуже для бывшего начальства. О книге Ле Карре «Голубиный туннель», представляющей собой сборник документальных эссе, пишет автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон ле Карре

В 1948 году Корнуэлл бежал из закрытой частной школы в Швейцарию, где хотел учиться в университете и где был быстро завербован британской разведкой. В итоге он закончил Оксфорд и стал самым настоящим агентом Ми-5, а разочаровавшись в контрразведке, перешел в Ми-6 и работал в посольстве в ФРГ. В конце концов он начал писать романы, которые открыли перед ним совсем другую карьеру. Нашему читателю особенно известны «Шпион, который вернулся с холода», «Война в Зазеркалье», «Шпион, выйди вон!», «Маленькая барабанщица» и другие.

В книге «Голубиный тоннель» Ле Карре рассказывает о стычке, которая произошла у него с одним бывшим коллегой во время официального приема. Коллега этот, высокий чин Ми-6, высказал крупные претензии к книгам Ле Карре. Брошенные агенты, проваленные операции, бездарные чиновники — там действительно было на что обижаться. И это только романы, в эссе он куда откровеннее:

«Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее, чем разведчики, — пишет автор. Никто так охотно не отвлекается на второстепенные задачи. Никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения и за ней спрятаться».

Что говорил он о советской разведке и как относился к американским союзникам, читайте в статье: Писатель, который пришел с холода

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