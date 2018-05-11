Новосибирск, 11 мая, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 11 мая, проинспектировал МФЦ Зыряновский, на базе которого начат сбор предложений новосибирцев в главный стратегический документ области.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал МФЦ Зыряновский, на базе которого начат сбор предложений в стратегию социально-экономического развития региона.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал МФЦ Зыряновский, на базе которого начат сбор предложений в стратегию социально-экономического развития региона.

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Напомним, что по инициативе Андрея Травникова в регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития «Сибирское лидерство». Её цель — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив, сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей, проработать решения проблемных зон и обеспечить улучшение качества жизни людей.

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Для того, чтобы в документе были отражены все жизненно важные интересы жителей Новосибирской области, Травников предложил новосибирцам внести свои предложения в проект стратегии.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников побеседовал с новосибирцами, которые пришли в МФЦ

«Работая над стратегией, мы будем опираться на мнение экспертов, мнение наших учёных, на общественные институты, мнения жителей области. И чем шире будет организована работа по сбору предложений, тем большее количество идей о том, как новосибирцы видят развитие региона, мы получим. Безусловно, все предложения будут собраны, рассмотрены и учтены», — подчеркнул он.

Андрей Травников во время визита в МФЦ Зыряновский ознакомился с уже поступившими предложениями от жителей области и побеседовал с новосибирцами, которые пришли в этот день в МФЦ.

Среди наиболее важных вопросов, поступивших от жителей региона, Андрей Травников назвал вопросы социальной поддержки, социальной справедливости.

«Это очень актуально — президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обратил особое внимание именно на эти вопросы», — подчеркнул глава области.

Травникова поручил проработать вопрос об организации обратной связи, необходимой новосибирцам, внёсшим свои предложения: сделать доступной информация о том, сколько анкет обработано за неделю в каждом филиале МФЦ, каково количество предложений, какие предложения чаще всего встречаются. Руководитель региона считает, что «новосибирцы должны видеть, что их предложения оперативно обрабатываются, а не складируются где-то на складе».

На территории региона работают 44 МФЦ, сбор предложений жителей организован во всех. Кроме того, приёмная по сбору и обработке предложений граждан в стратегию работает и в общественной палате города Новосибирска. Также жители региона могут подать свои предложения через портал правительства Новосибирской области. Предложение может быть составлено как от одного лица, так и от инициативной группы жителей, общественного объединения и т.д. С авторами самых интересных и актуальных предложений глава региона встретится лично.

Отметим, что сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области функционирует с 2008 года. Сегодня в регионе 44 стационарных филиала МФЦ, 56 территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ (ТОСП) в небольших поселениях и восемь мобильных офисов. Вся сеть обеспечивает доступ для 91,1% граждан области к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ (общее количество окон приёма — 757).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на пленарном заседании региональной дискуссионной площадки «Единая Россия. Направление 2026» 24 апреля, где обсуждались возможные пути реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, сказал, что у Новосибирской области есть все возможности для того, чтобы получить статус образцового региона в реализации президентских инициатив. В этот же день обсуждались ключевые моменты концепции стратегии социально-экономического развития региона.

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Травников предложил всем новосибирцам озвучивать свои идеи по разработке стратегии.