Киров, 11 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В отношении начальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Коррупция

По версии следствия, глава отдела организовал между управлением ФСИН и одним из Обществ в Кирове заключение заведомо невыгодных государственных контрактов на оказание услуг по перевозке грузов по завышенным ценам на общую сумму более 900 тыс. рублей.

В результате его действий ведомство получило значительный материальный ущерб.

«Преступные действия выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Кировской области и УФСБ России по Кировской области, материалы направлены в Следственный комитет», — отметили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе расследования будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области.

Следствие полагает, что женщина нарушила законный порядок проведения госзакупок и без конкурса заключила госконтракт с поставщиком продуктов для исправительных учреждений. Компания получила почти 65 миллионов рублей из бюджета, но при этом предоставила только половину продовольствия, указанного в контракте.

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