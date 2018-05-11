Майкоп, 11 мая, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили 11 мая глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и губернатор Рязанской области Николай Любимов, который находится с визитом в Адыгее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов и Николай Любимов возлагают цветы к мемориалу павших защитников Родины

Николай Любимов приехал в Адыгею по приглашению Мурата Кумпилова. Глава Рязанской области побывал в родном ауле Мурата Кумпилова, где они возложили цветы к памятнику аульчанам, павшим в боях за освобождение Родины. Главы двух регионов почтили минутой молчания память погибших воинов. В их числе — много земляков и родственников Мурата Кумпилова, чьи имена высечены на плите мемориального комплекса. Он также включает памятник землякам, останки которых были обнаружены уже в мирное время в братской могиле и перезахоронены в родном ауле.

Мурат Кумпилов и Николай Любимов возложили цветы к подножью памятника кавалеристам Уляпа — участникам Первой мировой войны. Монумент всадникам «Дикой дивизии» был открыт в 2015 году и является символом славной истории, напоминанием потомкам о проявленном героизме жителей аула Уляп и всей Адыгеи в годы Первой мировой войны во славу Великой России.

Сегодня же Мурат Кумпилов и Николай Любимов проведут переговоры для обсуждения аспектов межрегионального сотрудничества.