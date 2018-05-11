Ярославль, 11 мая, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля подготовила проект решения об утверждении перечня имущества, предлагаемого для передачи из муниципальной собственности жителям — собственникам помещений в многоквартирных домах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Детский городок

Как поясняют в мэрии города, вызвано это необходимостью юридического оформления передачи детских площадок на придомовых территориях в общую долевую собственность жителей, которые фактически ими владеют и пользуются, несут расходы на обслуживание и ремонт.

Чиновники уточняют: общая судебная практика заключается в том, что МАФы, в число которых входят и детские городки, принадлежат собственникам помещений на праве общедолевой собственности в силу закона, независимо от наличия или отсутствия документов по передаче имущества, независимо от источника финансирования строительства детских площадок и независимо от того, сформирован ли земельный участок при многоквартирном доме.

«Таким образом, обслуживание и ремонт МАФ должно обеспечиваться собственниками и привлекаемыми по договорам управления управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК», — заключают в мэрии.

Между тем прокуратура города Ярославля, рассмотревшая этот вопрос, направила в адрес мэрии города информации о необходимости приведения сложившейся в городе ситуации с МАФ в соответствие с действующим законодательством.

Департаментом городского хозяйства была проведена инвентаризации МАФ, установленных на придомовых территориях, «с целью описания и установления их текущего состояния». По результатам оформлены акты приема-передачи, которые подписаны представителями территориальных администраций, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК.

Однако подписаны они только на объекты, находящиеся в Заволжском районе Ярославля, в связи с чем на первом этапе в перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности жителям, включены именно они.

В мэрии отмечают: поскольку фактически МАФы длительное время используются жителями, а их содержание осуществляется управляющими организациями, передача жителям предлагается на безвозмездной основе.