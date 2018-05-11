Чебоксары, 11 мая, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В столице Чувашии есть школа, где все дети на уроках музыки учатся играть на флейте и устраивают флешмобы с участием более 500 флейтистов. Творческий эксперимент, который начался здесь в 2002 году, сегодня стал частью школьной программы, сообщили ИА REGNUM в минобразования Чувашии.

Флешмоб. Из фотоархива школы №20

В чебоксарской школе №20 уроки музыки проводятся по системе Льва Виноградова «Элементарное музицирование». Уроки проходят еженедельно в рамках образовательной программы для 1−8 классов по предмету «Музыка». Упор сделан на восприятие музыки через игру на музыкальных инструментах, в данном случае это блокфлейта. Инструмент приобретается всем классом и используется детьми на уроках музыки.

«Познание музыки идёт через собственную игру. Ребёнок лучше понимает, как строится музыка. В отличие от традиционных уроков, на уроках элементарного музицирования все дети работают: играют на блокфлейтах, двигаются под музыку, сами придумывают различные ритмы к мелодиям, одним словом — музицируют», — цитируют в министерстве образования учителя музыки Светлану Турбину.

Педагог даже разработала учебное пособие по блокфлейте «Музыка детства», включив в него произведения чувашской народной музыки и композиторов мировой классики (Бетховена, Чайковского, Моцарта и т. д.).

По системе Льва Виноградова «Элементарное музицирование» Светла Турбина занимается уже 15 лет. В школе есть два концертных оркестра: старшая группа и младшая группа. Традиционными стали флэшмобы, на которых ребята — а это более 500 человек — одновременно играют на блокфлейтах.

Отвечая на вопрос о том, трудно ли научиться играть на блок флейте, учитель рассказывает, что родители за один урок научились играть приветствие «Доброе утро!». А потом, уже по их словам, с успехом демонстрировали свои таланты «на корпоративах перед коллегами».