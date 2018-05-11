Вашингтон чуть не захлебнулся фекалиями из-за антироссийских санкций
Вашингтон, 11 мая, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Новые санкции, введенные в апреле администрацией США против России, создали большие проблемы для канализационных сетей национальной службы парков США, сообщает 11 мая газета Huffington Post.
По информации издания, сотрудники штаб-квартиры национальной службы парков США подверглись из-за антироссийских санкций тяготам и лишениям при отправлении малой и большой нужды.
Сообщается, что канализационные насосы вышли из строя, а компания Chesapeake Environmental Equipment, которая должна была их заменить, является дистрибьютором швейцарского концерна Sulzer, попавшего под санкции из-за того, что 50% его акций принадлежат группе «Ренова» Виктора Вексельберга.
Счета концерна в банках США были заморожены, что парализовало платежи, заказы и работу его сотрудников.
Такой неожиданный оборот вынудил сотрудников национальной службы парков США мужественно бегать в туалеты соседних зданий.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США ввел новые санкции против России. В санкционном списке оказались 14 российских компаний и 24 гражданина РФ.