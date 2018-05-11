Вашингтон, 11 мая, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Новые санкции, введенные в апреле администрацией США против России, создали большие проблемы для канализационных сетей национальной службы парков США, сообщает 11 мая газета Huffington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наложили

По информации издания, сотрудники штаб-квартиры национальной службы парков США подверглись из-за антироссийских санкций тяготам и лишениям при отправлении малой и большой нужды.

Сообщается, что канализационные насосы вышли из строя, а компания Chesapeake Environmental Equipment, которая должна была их заменить, является дистрибьютором швейцарского концерна Sulzer, попавшего под санкции из-за того, что 50% его акций принадлежат группе «Ренова» Виктора Вексельберга.

Счета концерна в банках США были заморожены, что парализовало платежи, заказы и работу его сотрудников.

Такой неожиданный оборот вынудил сотрудников национальной службы парков США мужественно бегать в туалеты соседних зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США ввел новые санкции против России. В санкционном списке оказались 14 российских компаний и 24 гражданина РФ.