Ярославль, 11 мая, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Символ Ярославля — Волжскую беседку — мэрия города обещает отремонтировать к Дню города, который будет отмечаться 26 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Волжская беседка в Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, часть беседки обрушилась 18 апреля. После этого вокруг нее было сделано ограждение. Между тем специалисты не рекомендуют мэрии города спешить. Беседка является памятником федерального значения. Заметно, что внутренний деревянный каркас прогнил. Ремонт требует обследования, проектных работ, экспертизы.

Если ремонт, то экспертиза не требуется, но, возможно, там потребуется документация, чтобы понять, что ремонтировать и как делать. Еще надо иметь два договора. Один с подрядной организацией, а другой с архитектором-реставратором, который будет вести надзор за этими работами. У беседки отвалилась карнизная часть. У нее подгнили деревянные конструкции, в результате отвалилась штукатурка, а раз они подгнили, то подлежат замене. Тут надо знать, что за конструкции, надо провести минимальные обследования, чтобы понять, из-за чего они обвалились. И заменить их. Тут не может прийти рабочий и начинать что-то делать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

В департаменте охраны объектов культурного наследия сообщили, что пока разрешения на ремонт беседки не давали.

На днях представителям мэрии Ярославля даны устные консультации по телефону о порядке проведения работ, а именно — первый шаг — получение в департаменте задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по заявлению. На настоящее время с соответствующим заявлением в департамент охраны объектов культурного наследия не обращались», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области Ольга Островская.

Фрагменты беседки в Ярославле отваливаются не в первый раз.