Колесо обозрения в Ярославле заработает 26 мая
Ярославль, 11 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов назвал дату открытия колеса обозрения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ярославцы часто интересуются, когда же заработает Колесо обозрения? 26 мая на День города ждём гостей на торжественном открытии. А сейчас работы уже на финишной прямой. На месте с коллегами обсудили детали проекта благоустройства. Все должно быть на высшем уровне!», — написал в социальных сетях глава города.
Напомним, в начале апреля национальный комитет Международного совета по охране памятников (ИКОМОС) получил письмо из правительства Ярославской области, в котором говорится о запрете строительства колеса обозрения в Ярославле. Письмо подписано заместителем председателя правительства Ярославской области Романом Колесовым.