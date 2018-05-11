Ярославль, 11 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов назвал дату открытия колеса обозрения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook мэра Ярославля Совещание на площадке

«Ярославцы часто интересуются, когда же заработает Колесо обозрения? 26 мая на День города ждём гостей на торжественном открытии. А сейчас работы уже на финишной прямой. На месте с коллегами обсудили детали проекта благоустройства. Все должно быть на высшем уровне!», — написал в социальных сетях глава города.

Напомним, в начале апреля национальный комитет Международного совета по охране памятников (ИКОМОС) получил письмо из правительства Ярославской области, в котором говорится о запрете строительства колеса обозрения в Ярославле. Письмо подписано заместителем председателя правительства Ярославской области Романом Колесовым.