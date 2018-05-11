Киев, 11 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады НадеждаСавченко отказалась от услуг адвокатов, заявил ее бывший защитник ОлегСоловей, сообщает 11 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Соловья, Савченко защищали два адвоката — он и ДмитрийБугай. Однако между защитниками Савченко и ее сестрой Верой возник конфликт, поскольку Вера регулярно вмешивалась в процесс работы и вела себя «некорректно».

"Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде», — сказал Соловей.

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В итоге оба адвоката и Надежда Савченко согласились прекратить совместную работу. После этого сестра депутата нашла адвоката АлександраШадрина, который защищал ранее экс-мэра Славянска НелюШтепу от обвинений в сепаратизме.

«Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина», — отметил Соловей.

Тем не менее, подчеркнул адвокат, возможно, что Савченко все же согласится принять услуги либо прежних защитников, либо Шадрина.

Напомним, депутата Надежду Савченко обвиняют в «подготовке терактов» в зданиях Верховной рады и администрации президента Украины, а также в «намерении совершить» государственный переворот.