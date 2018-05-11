Пермь, 11 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова дала комментарий относительно запрета Знамени Победы во время шествия 9 мая. Об этом 10 мая сообщает Накануне.RU.

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«Читайте устав «Полка». Запрещены любые знамена. Они закрывают главный символ шествия — лица фронтовиков. Стандартный портрет — А3, то есть 30 на 40 см. Минимальный флаг — 1 на 1,5 м, люди им машут. То есть 20−40 портретов закрываются», — сказала Отмахова.

Кроме того, она заявила, что ранее к ней якобы обращались некие участники шествия, которым мешали знамена.

Как сообщает ИА Красная Весна, активист общественного движения «Суть времени» Сергей Вилисов дал оценку слов Отмаховой. По его словам, подобные оправдания «не выдерживают никакой критики».

«Она просто вертится как уж на сковородке. Выполнять требования устава некоммерческой организации обязаны лишь члены некоммерческой организации, коими 38 тысяч участников шествия в Перми, конечно же, не являются. Но, если все-таки обратиться к уставу МИПОД «Бессмертный полк», на который, якобы, ссылается Отмахова, то там говорится лишь о запрете на использование корпоративной или политической символики. С каких пор официальный государственный символ Победы стал корпоративной или политической символикой?» — сказал Вилисов.

Он также отметил, что Отмахова ссылается не на устав, а на правила участия в колонне «Бессмертного полка».

«В частности, в правилах для Перми и Томска говорится о запрете Знамени Победы, но правила — это даже не устав общественной организации, это филькина грамота. Конечно, правила мероприятия, на которое собираешься идти, надо соблюдать. Но данные правила не могут и не должны противоречить духу и содержанию государственного праздника. Например, в Москве люди свободно несли флаги и знамена в колоннах «Бессмертного полка».

С какой стати пермские администрация и полиция с таким усердием стремятся контролировать соблюдение провокационных «правил», будто бы Конституция РФ нарушается? Есть «правила» Отмаховой и некой НКО, а есть право граждан идти в «Бессмертном полку» с портретами победителей и знаменами. Ведь участники Великой Отечественной войны сражались за то, чтобы Знамя Победы было поднято над Рейхстагом. И никакие НКО и чиновники не имеют права лишать их этого символа. Произошедшее в Перми оскверняет память о Победе и победителях», — заключил Вилисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми во время акции «Бессмертный полк» организаторы шествия запретили использовать Знамя Победы. Сотрудники полиции не пускали в колонны «Бессмертного полка» людей со Знамёнами Победы.

Многочисленные материалы, демонстрирующие факт запрета советской символики во время шествия «Бессмертного полка», распространились в соцсетях.