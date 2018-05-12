Москва, 12 мая, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Назначение Дмитрия Медведева премьер-министром произошло на фоне названных Владимиром Путинымстратегических целей России на ближайшую шестилетку. Цели включают в себя социальное, экономическое, научное, промышленное развитие страны. Времени на раскачку нет — развитие должно быть прорывным. Какие, по мнению президента, препятствия может встретить этот процесс, и как эти препятствия стали мгновенно разрастаться после инаугурации, пишут авторы ИА REGNUM Дарья Алексеева и Игорь Юдкевич.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вячеслав Володин

«Только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», — сказал Путин.

К сожалению, его не услышали. Масса политиков и журналистов во всей этой фразе услышала только положительные призывы, будто пропустив негативную оценку президентом таких явлений, как дремучее охранительство, косность и пр. К записным охранителям, которые словно решили взять новую планку в своем мастерстве, поспешили присоединиться новые ораторы. На фоне неописуемых, почти экстатических восторгов особенно выделился один член Совфеда, который заявил, что некий указ Путин «освятил» своей подписью. Такая реакция объясняет позицию самого президента, показывая, что косность и охранительство — это самые трудные преграды развитию, потому что они постулируют одно утверждение: всё уже хорошо. А если всё уже хорошо, то зачем что-то менять? Да и то, что отчет Медведева перед Госдумой был встречен неописуемым восторгом, говорит лишь о том, что слушатели уверены: всё хорошо уже сейчас.

Вопрос в том, станем ли мы наблюдателями сто первого наступания на те же грабли, попыток изменить ситуацию средствами, никоим образом задаче не соответствующими? Готова ли наша страна к рывку и как бы выглядела мобилизация в современном мире?

Читайте статью Поможет ли назначение Путина «богом» развитию России и другие публикации Дарьи Алексеевой и Игоря Юдкевича о российской политике.