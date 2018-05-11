Киев, 11 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают начало разработки Министерством внутренних дел «плана по деоккупации части Донбасса». Предполагается, что документ будет включать две части: подготовительную и практическую.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

В частности журналист Дмитрий Гордон призвал МВД завершить реформирование своей структуры и обеспечить безопасность на улицах Киева, а уже потом браться за Донбасс.

«Есть нехватка людей. Текучка такая, что люди приходят после высшего учебного заведения, через несколько месяцев их нет. Отсутствие руководителей среднего звена. Назначаемость по квотному принципу, не всегда соответствующая профессионализму… Поэтому когда говорят, что министерство внутренних дел будет заниматься деоккупацией Донбасса, не знаю, для начала надо решить задачи хотя бы в столице, чтобы не стреляли на улицах, чтобы гранаты не взрывались, чтобы была безопасность, чтобы находили всех виновных», — призвал Гордон в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, внефракционный депутат Олег Осуховский призвал ввести на Донбассе военное положение.

«Очень долго готовят процесс по деоккупации Донбасса. Свое постановление мы дали еще в 2014 году, чтобы хотя бы на территории Донбасса было введено военное положение. Соответственно весь украинский народ работал бы над завершением войны, и она бы закончилась. Сейчас мы должны надеяться на международное сообщество», — сказал Осуховский 11 мая в эфире «112 Украина».

По его словам, Украина вернет часть Донбасса после усиления антироссийских санкций и ввода миротворцев.

«Последний год «нормандский формат» и минские соглашения не работают. Идет конкуренция между США и Европой. США активно присоединились к процессу — предоставили Украине летальное оружие… Когда «нормандский формат» усилится присутствием США и Великобританией, тогда на Путина и Россию будет оказываться большее давление, тогда мы сможем говорить о вводе на Донбасс миротворцев и завершении войны», — прогнозирует Осуховский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Арсен Аваков дал поручение в течение мая 2018 года разработать план по «деоккупации части Донбасса». По его словам, правоохранительные органы имеют опыт работы на освобожденных территориях Донбасса. В частности, полицейские и нацгвардейцы «решают не только вопросы безопасности, а даже бытовые проблемы местного населения».

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — сказал Аваков во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы министерства.