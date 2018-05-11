Тутаев, Ярославская область, 11 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Тутаеве нестационарные торговые объекты приведут к единому образцу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам предпринимателей.

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Там рассмотрен проект постановления, регламентирующий архитектуру нестационарных торговых объектов на территории города Тутаева. Речь идет о киосках, павильонах и торгово-остановочных модулях.

Проект предусматривает несколько вариантов внешнего вида киосков и торговых павильонов, причем паспорта цветового решения фасадов будущих НТО для правого и левого берегов Тутаева несколько отличаются. Тем не менее, общая рекомендация одна — светлый корпус необходимо сочетать с темным карнизом и темными переплетами, а темный корпус — со светлыми. Как и в случае с ярославскими НТО, предполагается благоустройство близлежащей территории, озеленение в летний период и декоративная подсветка.

По итогам экспертного заключения юристов бизнес-омбудсмена, в проекте не предусмотрена норма о переходном периоде по приведению НТО в соответствие с новыми требованиями.

«Учитывая отсутствие свободных финансовых средств у предпринимателей, а также низкий процент одобрения кредитов для осуществления данных мероприятий, проект постановления может спровоцировать негативные последствия. Для перехода к предлагаемым требованиям необходимо предусмотреть меры финансовой, организационной поддержки и иные меры стимулирующего характера для предпринимателей, а также переходный период сроком от одного года», — говорится в заключении.

Кроме того, по мнению специалистов аппарата Уполномоченного, в проекте постановления не учтен ряд важных факторов. Например, не указаны виды НТО, не являющиеся торговыми, на которые распространяется предлагаемое регулирование.

Как сообщили в администрации Тутаевского муниципального района, проект нормативного правового акта будет доработан, а все рекомендации экспертов учтены.

Напомним, постановлением от 05.03.2018 года районная администрация утвердила положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев. Оно предусматривает, что предприниматели, эксплуатирующие НТО и имеющие договоры аренды земельных участков на момент вступления в силу настоящего постановления, вправе в течение полугода заключить без торгов договор на право размещения НТО на пять лет по начальной цене аукциона. Однако это актуально лишь в том случае, если указанный НТО включен в схему размещения нестационарных торговых объектов. Еще один плюс — владельцам НТО дана возможность оплаты по договору равными платежами ежемесячно. Для тех предпринимателей, чьи торговые точки размещались в соответствии с договором аренды земельного участка до указанного в договоре срока, предусмотрен переходный период.

Таким образом, Тутаев ожидают масштабные мероприятия по приведению нестационарных торговых объектов к единому образцу.