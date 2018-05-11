Нижний Новгород, 11 мая, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде очевидец спас 13-летнюю девочку, на которую напал 40-летний злоумышленник, сообщает 11 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата из к/ф «Милык кости» реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия Харви

По версии следствия, днем 27 апреля на улице микрорайона Щербинки-1 Приокского района Нижнего Новгорода нетрезвый мужчина напал на девочку и попытался совершить насильственные действия сексуального характера.

«Его противоправные действия пресек очевидец, который догнал злоумышленника и на своей автомашине привез и передал правоохранителям», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за хищения, а также за причинение смерти гражданской жене. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Также следователи располагают информацией, что обвиняемый причастен к аналогичным действиям в отношении еще двух маленьких девочек. Расследование уголовного дела продолжается.

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