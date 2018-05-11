Москва, 11 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Московский метрополитен 12 и 13 мая проведёт парад поездов. Мероприятие приурочено к 83-летию с момента открытия первой линии метро, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Парад поездов пройдет на Кольцевой линии Московского метрополитена. Он начнется 12 мая в 05:30 на станции «Октябрьская» Кольцевой линии и будет проходить до 20:00, а 13 мая — с 08:00 до 20:00.

В мэрии отметили, что парад откроется запуском именного ретропоезда «Сокольники». В нем воссоздан интерьер первых вагонов метро: мягкие диваны, теплый и приглушенный свет, а также светильники в виде бра.

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Также пассажиры подземки увидят состав из вагонов «Еж-3», за ним проследует поезд, состоящий из вагонов типа 81−717/714 (так называемые номерные).

Кроме того, на линию выйдут составы вагонов «Яуза», «Русич», «Ока», а также поезд нового поколения под названием «Москва».

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что прокатиться во всех типах вагонов, которые сегодня используются в московском метро смогут все желающие.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен 15 мая отмечает день рождения. По этому случаю все желающие приглашаются на лекции.

Всего состоится четыре лекции. Бесплатные лекции в рамках проекта «Еще раз про метро» и при поддержке Союза московских архитекторов будут посвящены архитектуре станций.

Напомним, движение по участку метро от станции «Сокольники» до «Парка культуры» запустили 15 мая 1935 года.

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