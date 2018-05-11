Набережные Челны, Татарстан, 11 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Труп пропавшей в марте девушки обнаружен рыбаками из Набережных Челнов в реке Каме, сообщает 11 мая пресс-служба следственного управления СК России по Татарии.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

«По предварительным данным, тело принадлежит 22-летней жительнице города Набережные Челны — родственники опознали ее по одежде и браслету на руке», — говорится в сообщении.

В соответствии с имеющейся у правоохранителей информацией, девушка пропала вечером 22 марта 2018 года. В тот день она ушла с работы, но домой так и не вернулась.

В тот же день ее верхняя одежда и сумка с документами были найдены на мосту Нижнекамской ГЭС.

По факту обнаружения тела девушки назначена судебно-медицинская экспертиза, она позволит установить причину смерти. По окончании проверки следователи примут процессуальное решение.

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