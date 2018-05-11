Красногорск, 11 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Ежегодно в Московской области строится более 100 тыс. квартир. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Спикер Мособлдумы отметил, что борьбой с долгостроем в Московской области занялись в 2012 году, и на сегодняшний день проблемными считаются 34 обьекта. Для контроля за их сдачей в Московской областной думе была создана рабочая группа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Мы внимательно следим за реализацией плана работ. С 2012 года более 20 тыс. собственников получили свои квартиры. В прошлом году удалось сдать 2 700 квартир. В 2018 планируется сдать ещё 3 тыс. квартир», — подчеркнул Брынцалов.

Как сообщили в Мособлдуме, сейчас в Реутове сдаётся очередной объект — 17-й корпус ЖК «Новокосино-2». Он должен был быть введён в эксплуатацию в декабре 2017 года. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов вручили ключи 16 семьям.

«Очередной объект в Реутове мы сдаём сегодня. Я уверен, что и оставшиеся корпуса будут сданы в соотвествии с графиком дорожной карты. Мы говорили об этом со строителями, которые взяли на себя обязательства. Я поздравляю всех граждан, которые получают ключи от своих квартир», — отметил Брынцалов.

Мособлдума и правительство Подмосковья планируют продолжить по работу по проблемным объектам. По словам Игоря Брынцалова, на федеральном и региональном уровне имелись законодательные проблемы, которые на данный момент удалось решить.

«Те механизмы, которые сейчас используются, позволяют реализовывать дорожные карты в срок. Кроме того, на это выделяются большие средства — более 50 млрд поступило за это время из бюджета области. Сейчас уже сдано 113 проблемных объектов. Работа будет продолжена. А здесь — в Реутове — мы будем следить за тем, чтобы для жителей была создана вся необходимая инфраструктура, созданы важные социальные объекты», — подчеркнул глава Мособлдумы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Московская область готовится к переходу на новую систему оценки кадастровой стоимости. К середине июня должна быть завершена оценка более 12 млн объектов недвижимости и земельных участков.

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