Москва, 11 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Предприятия Москвы в «День без турникетов» посетят около 10 тыс. человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая.

Проход свободен

Акция проходит 11−12 мая. Собянин вместе со школьниками посетил Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС).

По его словам, многие ребята никогда не видели промышленных предприятий и научных центров. И, возможно, они увидят что-то, что определит их желание работать в конкретном месте.

В 2018 году, пояснил Собянин, акция «День без турникетов» пройдет четыре раза. В ней участвуют разные предприятия, от кондитерских до авиационных. День без турникетов — это возможность школьникам попасть на самые закрытые промышленные предприятия города.

Мэр напомнил, что Москва по-прежнему является крупнейшим промышленным центром России. Одним из ведущих в Москве остается авиационный комплекс: на 40 предприятиях отрасли работают около 50 тыс. человек.

«Здесь сосредоточено огромное количество высокотехнологичных научных предприятий, конструкторских бюро, которые обеспечивают разработками многие и многие предприятия по всей стране», — сказал Собянин.

Он также добавил, что столичные вузы обеспечивают авиационную отрасль высококлассными специалистами.