Москва, 11 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться 23 мая со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, в рабочем графике президента РФ нет запланированной на эту дату встречи с главой Франции.

Следует отметить, что о возможности такой встречи заявил ранее украинский президент Пётр Порошенко в эфире телеканала NEWSONE. По его словам, 18 мая Путин должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, а 23 мая — с Эммануэлем Макроном.

«18 и 23 мая состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали шаги, которые мы должны предпринять, чтобы в ближайшее время провести заседание «нормандского формата», — цитирует телеканал слова Порошенко.

Добавим, 11 мая Ангела Меркель проинформировала Владимира Путина об итогах встречи 10 мая в Аахене с главами Франции и Украины. Также лидеры РФ и Германии обменялись мнениями о ситуации в Донбассе.

Напомним, в «нормандскую четвёрку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Образование создано с целью урегулирования ситуации на Украине и для обеспечения выполнения условий, предусмотренных Минскими договорённостями. Сторонами самих соглашений являются Украина и две республики Донбасса — Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР).

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