Москва, 11 мая, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Рубль укрепляется к доллару и евро второй день подряд (10 и 11 мая). К американцу рубль подорожал более чем на рубль, к единой евровалюте более чем на 1,30 руб с расчётами завтра, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По его мнению, многие факторы, которые способствовали ослаблению рубля в последние дни или отступили, или уже учитываются рынком. Выросшая нефть оказывает на курс рубля опосредованное действие. И главный посредник здесь — Министерство финансов РФ. Рост цен на нефть позволяет Минфину направлять на покупку валюты всё большие и большие суммы, благодаря параметрам бюджета.

«В основных параметрах бюджета заложена цена барреля сорта Brent 43,8 доллара. Сумма налогов от превышения этой цены поступает в распоряжение Минфина. Ещё в конце 2017 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство России с 2018 года в 3−4 раза увеличит скупку валюты на рынке», — отметил эксперт.

По его словам, если цены на нефть останутся около текущих (конец 2017 г.) отметок выше 60 долларов за баррель, на валютные интервенции будет направлено 2,8 триллиона рублей — в 3,5 раза больше, чем в текущем году (829 млрд рублей).

«Покупая валюту в рамках сумм 2017 года, Минфин РФ поднимал спрос всего на 2%. В январе-феврале объём скупки валюты уже составил 257 млрд рублей в месяц, что поднимало спрос на доллары на 4% от среднедневных объёмов торгов валютой на московской бирже», — отметил Федоренко.

Но сейчас цена на нефть гораздо выше, чем в начале 2018 года и Минфин получая дополнительные суммы увеличивает объёмы предложения рублей, способствуя росту курса доллара. Отсюда загадочная обратная корреляция с ценой нефти. В промежутках между праздниками Минфин приостановил покупки валюты, и планирует снова выйти на биржу 16 мая. Это дало рублю небольшую передышку.

«Кроме того, доллар 11 мая слабеет к основным мировым валютам на мировом финансовом рынке из-за вышедших вчера данных по инфляции в США. Так что у рубля есть шанс укрепиться. Вероятно, сегодня можно будет увидеть по паре USD/RUB диапазон торгов в интервале 61,40 — 61,80 руб./доллар.

В паре EUR/RUB вероятный интервал — 73,40 — 73,80 рублей за евро. Это практически вчерашний уровень, так как укрепление евро к доллару притормозит укрепление рубля к евро», — считает эксперт.

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