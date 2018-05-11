Ярославль, 11 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Ярославские власти и общественники разошлись в оценках возможных причин загрязнения реки Норы, впадающей в Волгу в черте города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Богданова Река Нора

Один из членов экспертной группы по мониторингу состояния окружающей среды вокруг полигона «Скоково» Елена Богданова 9 мая сняла видео, в котором вода в реке имеет желто-коричневый цвет. Она предположила, что в загрязнении может быть виноват расположенный около реки полигон, на который с апреля возят мусор из Москвы. Власти эту версию опровергают.

«Мутность речной воды возрастает в период дождей и обычно достигает наибольшего значения в весеннее половодье. Повышение мутности воды в период обильного снеготаяния является типичным явлением для рек нашего региона», — приводит интернет-издание «Твитрегион» слова старшего государственного инспектора департамента охраны и окружающей среды и природопользования региона Александра Боркова.

Другой член экспертной группы, бывший главный эколог полигона Александр Большаков придерживается иного мнения.

«От очистных сооружений до Норы идет два километра ручей. Там сейчас никакого природного замутнения быть не может, поскольку дождей нет и ручей сухой. Откуда тогда муть в Норе? Так что они днем или ночью спускают туда, оттого и муть», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член экспертной группы по мониторингу состояния окружающей среды вокруг полигона «Скоково» Александр Большаков.

10 мая региональные власти взяли пробы воды для лабораторного анализа.