Омск, 11 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Несмотря на жёсткие погодные условия, основной посев сельскохозяйственных культур необходимо завершить до 28 мая. Такую задачу аграриям поставили власти Омской области.

Алексей Веницианов. На пашне. Весна

«Погода оставляет желать лучшего, но, несмотря на жёсткие погодные условия, нам необходимо до конца мая полностью провести посевную кампанию. Сегодня будем работать в круглосуточном режиме, особое внимание уделим пожарной безопасности», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 мая, в региональном правительстве, омские аграрии уже приступил к весенним полевым работам. По состоянию на 10 мая посев яровых культур проведён на площади 1 447 га.

По данным властей, в 2018 году вся посевная площадь увеличится на 8,3 тыс. га, составив 3 млн 34 тыс. га (в 2017 году — 3 млн 26 тыс. га). Площадь зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом уменьшится на 52,6 тыс. га, составив 2 млн 088 тыс. га. При этом планируется увеличение площади под масличными культурами на 64 тыс. га до 259 тыс. га (в 2017 году — 195 тыс. га). Увеличатся также площади подсолнечника, льна масличного, рапса.

В весенних полевых работах в регионе планируют задействовать 7,5 тыс. тракторов (готовность — 90,1%), 11,8 тыс. зерновых сеялок (готовность — 95,1%), 620 современных широкозахватных посевных комплексов (готовность — 98,6%).

Как сообщили в облправительстве, на техническое перевооружение сельхозпроизводители региона направили 480,9 млн руб. На эти деньги они приобрели 310 единиц техники и оборудования. Сельхозпроизводителям выплачено 26,5 млн рублей субсидий — на приобретение 39 единиц кормоуборочной техники. Всего в текущем году предусмотрено субсидирование приобретения техники по постановлению регионального правительства в размере 100 млн рублей.

Между тем нынешняя холодная весна вызывает серьёзные опасения у аграриев и властей. Во-первых, посевную придётся провести буквально в экспресс-режиме, за три недели. Во-вторых, промерзшая земля не оставляет шансов вырасти некоторым культурам.

«Нынешняя весна в Омской области выдалась аномально холодной. Из-за того, что снег долго сходил с полей, сильно сократились сроки посевной. Теперь аграриям предстоит управиться за три недели. Кроме того, исходя из сроков вызревания растений, есть большая вероятность, что наши урожаи попадут в непогоду. Также из-за ещё промерзшей земли есть опасения, что не все культуры выживут после посевной. В этом году мы не успели со сроками посадки однолетних культур, которые предназначаются на корм скоту», — цитирует Чекусова «СуперОмск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти настраивают местных аграриев на круглосуточную работу в поле:

«Весенний сев должен пройти организованно и в предельно сжатый временной отрезок, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в хозяйствах всех категорий Омской области произвели почти 3,5 млн тонн зерна; 741,1 тыс. тонн картофеля; 272,1 тыс. тонн овощей; 187,4 тыс. тонн масличных культур. Сбор урожая по сравнению с 2016 годом, по информации Омскстата, вырос на 6,1%, масличных культур — на 20,6%, картофеля — на 20,3%, овощей — на 12,6%.