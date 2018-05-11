Москва, 12 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Праздник приурочили ко дню рождения общественной деятельницы Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую службу сестер милосердия.

Rebecca20162393 Медицинская сестра

В октябре 1854 года Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сёстры милосердия, отправилась в полевые госпитали, расположенные в турецком Скутари и в Крыму. Флоренс понимала, что раненые нуждаются в постоянном грамотном уходе после медицинских вмешательств, поэтому реорганизовала систему лечения. Вместе с помощницами они увеличила число палат, чтобы ликвидировать скученность расположения раненых, организовала кухни и прачечные. Кроме того, Флоренс заботилась о досуге больных — организовала читальни и помогала наладить переписку с родными.

Результаты введения новых принципов санитарии и ухода за ранеными не заставили себя ждать. Менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах сократилась с 42% до 2,2%.

24 июня 1860 года в Лондоне при госпитале Святого Томаса открыли первую в мире школу сестёр милосердия под руководством Найтингейл. Флоренс подчеркивала, что «по своей сути сестринское дело как профессия отличается от врачебной деятельности и требует специальных знаний» и что «дело управления в больницах должны взять на себя специально обученные сестры».

Идея учредить День медицинской сестры появилась лишь в 1953 году, а первое празднование прошло в 1964 году в Англии. Международный статус праздник получил в 1971 году, когда сестры милосердия из 141 страны объединились в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер. Дату для празднования выбрали спустя еще три года — в 1974.

Ежегодно Международный совет медицинских сестер готовит к празднику информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. В этом году его тема — «Медицинские сестры — голос для руководства. Здоровье — право каждого».

В России День медицинской сестры отмечают с 1993 года, когда была создана Ассоциация медицинских сестер. Основал же профессию медсестры еще Петр I. Он подписал указ «О назначении монахинь в госпитали», после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II отменила указ, и только в 1860 году врач Михаил Пальцев попросил власти создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет представительницы этой профессии появились в каждом военном госпитале, а позже во всех больницах и поликлиниках.