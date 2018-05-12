Пхеньян, 12 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Провал американских наскоков на Северную Корею перед лицом эффективной восточной дипломатии, владение которой так убедительно продемонстрировала команда Ким Чен Ына, становится все очевиднее. Как КНДР вновь обозначила для США границы допустимого, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Соловьиные трели американского президента Трампа, громогласно объявившего о «своей» победе в ситуации вокруг корейской ядерной программы, были резко прокомментированы со стороны самой КНДР. МИД Северной Кореи обвинил США в «преднамеренном провоцировании» и попытках подрыва «атмосферы диалога». Таким образом, товарищ Ким твердо указал США на то место, где они должны ждать результата переговоров КНДР и КР, не стараясь испортить все дело своими интерпретациями происходящего. Если же США продолжат свои оскорбительные утверждения, что договороспособность, проявленная лидером Северной Кореи, есть «признак слабости, то ситуацию недолго и отыграть назад.

В сумме все выглядит так, как если бы северокорейский лидер с размаху посадил своего американского оппонента в лужу, сначала дав тому время как следует расхвастаться своей «победой», а потом приведя убедительные доказательства отсутствия этой самой «победы». И что остается делать в такой ситуации Трампу, чтобы окончательно не потерять лицо?

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