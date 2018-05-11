Кишинёв, 11 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Правительство Молдавии выступает против объединения страны с Румынией. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Павел Филип в интервью газете The Guardian.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

«Слишком много было сказано об объединении (Молдавии и Румынии), идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны», — сказал Филип, подчеркнув, что Молдавия является суверенным государством.

По его мнению, разговоры об объединении двух стран следует «отложить до лучших времен».

При этом Филип признал, что на данный момент уровень отношений между Молдавией и Румынией находится «на историческом максимуме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 г. власти нескольких десятков населенных пунктов Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежала румыноунионистской организации и была приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 г., которую унионисты называют «Великим объединением».

В ответ молдавские социалисты запустили встречную инициативу: местные органы власти десятков молдавских городов и сёл приняли заявления, осуждающие антигосударственные действия унионистов и требующие сурово наказать их за нарушение конституции.

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