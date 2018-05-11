Майкоп, 11 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Торжественный пуск пяти новых троллейбусов «Тролза-Оптима» состоялся 11 мая в столице Адыгеи городе Майкопе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Майкоп получил пять новых троллейбусов

Договорённость о приобретении этого транспорта была достигнута в ходе встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в апреле 2017 года. На приобретение троллейбусов из федерального бюджета была выделена субсидия в размере пяти миллионов рублей за каждый троллейбус. Ещё более 35 млн рублей на условиях софинансирования было выделено из республиканского (28 млн) и муниципального (7 млн) бюджетов.

«В своей работе мы постоянно оглядываемся на ожидания общества, стараемся вовлечь в созидательные процессы всех жителей республики. По общественному транспорту нам предстоит большая работа — это и маршрутные такси, и автобусы, и троллейбусы. Необходимо внести качественные изменения в его функционирование, в том числе с учётом требований «доступной среды». Это комплексная задача, которую нужно решать во взаимодействии всех заинтересованных сторон», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, что в процессе совершенствования пассажирских перевозок главный акцент должен делаться на безопасность и комфортность предоставляемых услуг, увеличение транспортных средств большей вместимости и их экологичность.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов добавил, что по поручению главы РА уже предпринимаются шаги по повышению доступности общественного транспорта. Одной из мер станет изменение с 1 июня схемы движения городского транспорта.

Отметим, что сейчас в Майкопе в общей сложности действует девять троллейбусных маршрутов, соединяющие все районы города, на которых работают 35 троллейбусов.