Иркутск, 11 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Озеро Байкал — сокровище российской природы, уникальный объект, подобного которому нет на всей Земле. В последнее время мы часто слышим о проблемах, связанных как с хищническим использованием ресурсов самого озера, так и прилегающих к нему территорий заповедного Прибайкалья.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал — великий и уязвимый!

Уникальная красота озера притягивает туристов, в том числе иностранных, далеко не всегда ответственно относящихся к месту отдыха. С большим варварством, чем отдыхающие, действуют всевозможные дельцы, от браконьеров до застройщиков, возводящих одну за другой турбазы на байкальских берегах. Иными словами, стоит присмотреться к трудностям, которые переживает озеро, главный источник угроз становится очевиден. И это не только отдыхающие и «бизнесмены», это, в том числе, сомнительные управленческие решения со стороны властей, в том числе федеральных.

ИА REGNUM запускает опрос об отношении граждан России к Байкалу. Каковы, на ваш взгляд, его главные ценности, в чем проблемы, связанные с этим уникальным природным объектом? Как это традиционно делается в наших опросах, вы сможете увидеть социологический портрет единомышленников — то есть не просто узнать, сколько еще людей думают так же, как вы, а кто эти люди, какие они и что еще их объединяет.