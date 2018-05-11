Санкт-Петербург, 11 мая, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге днем 11 мая состоялась презентация первого российского катамарана на солнечных батареях. Судно приводят в движение электродвигатели, энергию для которых вырабатывают солнечные батареи. В ближайшие дни катамаран отправится в длительное плавание по рекам России.

Topspb.tv Катамаран на солнечных батареях

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», презентацию катамарана организовали на Стрелке Васильевского острова. Вскоре после нее инновационное судно отправится в недалекий пробный рейс по Неве в Шлиссельбург.

«Экипаж, в составе которого специалисты МГУ, будет исследовать водную экосистему. Им предстоит собрать чистые пробы воды, не искаженные следами судов с двигателями внутреннего сгорания», — отмечает источник.

А уже 19 мая катамаран на солнечной энергии выйдет в большое плавание по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва — Астрахань. За три месяца от Балтики до Каспия судно пройдет более пяти тысяч километров через 20 регионов России, побывает более чем в 40 городах.

Эта экспедиция организована в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы, сообщили ИА REGNUM организаторы исследования.

Экипаж катамарана, в состав которого войдут специалисты географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, соберет чистые пробы воды, по результатам которых планируется построить экологическую карту российских рек, по которым пролегает маршрут катамарана.

По пути следования пройдут встречи с журналистами, студентами, школьниками и местными жителями.

«Все желающие смогут осмотреть уникальное судно, узнать о возможностях и перспективах экологически чистых источников энергии на водном транспорте, инновационных разработках в области экологии и судостроения», — обещают организаторы экспедиции.

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Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года в Петербурге состоялась презентация пассажирского катамарана «Грифон». Не имеющее аналогов судно проекта 23 290 разработано и построено из углепластика на Средне-Невском судостроительном заводе. Катамаран предназначен для перевозки 150 пассажиров на реках и в прибрежной морской зоне.