Калуга, 11 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В калужские отделения Почты России поступают марки, посвященные командам-участницам чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Общий тираж почтовой продукции, выпущенной к мундиалю в России превысил 100 млн экземпляров. Об этом 11 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области-филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

УФПС Калужской области-филиала ФГУП «Почта России» Марки, выпущенные к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России

По её словам, в почтовое обращение вышли восемь марок. Маркированная продукция выпущена АО «Марка». Каждая из марок — это группа из четырёх команд-участниц с изображениями флагов национальных сборных, официальной символики чемпионата, игровые моменты матчей. Размер одной марки 42×30 мм, номинал — 40 рублей, тираж каждой — 440 тыс. экземпляров.

«Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов: Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» и указанием места и даты проведения специального гашения», — сказала Ольга Строк. .

Напомним, филателистическая программа к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России реализуется реализуется четвёртый год, стартовав в 2015 году. На данный момент выпущено более 130 видов продукции: 63 почтовых марок и четыре почтовых блока, 15 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 35 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 100 млн экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге к чемпионату мира по футболу-2018 года готовится сборная Сенегала. Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

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