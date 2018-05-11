Ялта, Крым, 11 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Ялты Алексей Челпанов и замдиректора санатория «Ливадия», в 2014—2016 годах работавший управляющим делами местного горсовета, Валерий Малашин рекомендованы на должность «мэра» курортного города. Соответствующее решение принято 11 мая комиссией по проведению конкурса на должность главы администрации Ялты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская Администрация города Ялты

«Исторически Ялта являлась лучшим курортным регионом страны. И сегодня Южный берег Крыма должен развиваться как туристическая территория. Ялте необходимо вернуть статус круглогодичного курорта», — заявил во время своего выступления Челпанов.

Помимо этого оба кандидата отмечали острую необходимость замены коммуникаций в городе, большая часть которых сильно изношена (из 285 километров канализации 200 требуют замены).

В итоге, по словам председателя комиссии, вице-премьера РК Дмитрия Полонского, бывший советник главы РК Сергея Аксёнова Челпанов набрал 80 баллов, а Малашин — 71,5 балла.

«К конкурсу были допущены семь кандидатов, однако двое из них выбыли: один из претендентов не пришёл на заседание комиссии, а другой передал заявление с просьбой о снятии своей кандидатуры в связи с тем, что в числе претендентов есть «более достойный», — подчеркнул Дмитрий Полонский.

По его словам, Челпанов и Малашин явно разбираются в муниципальных проблемах региона и предлагают интересные пути их решения.

«Независимо от результатов конкурса, хотелось бы, чтобы кандидаты не разочаровались в Ялте, а остались здесь жить, работать и делать всё для её дальнейшего процветания», — добавил вице-премьер.

Также отметим, что сессия городского совета, на которой будут рассмотрены кандидатуры на пост главы Ялты, состоится 11 мая в 16:00.

«Мы подсчитали: за последние 7,5 лет в Ялте сменилось шесть первых руководителей: Боярчук, Илаш, Карнаух, Ростенко, Сотникова, недавно исполняющим обязанности назначен Челпанов. Кадровая чехарда не могла не отразиться на среднем звене, аппарат просто разболтался, начиная с опозданий на работу, заканчивая неисполнением своих прямых обязанностей», — комментируют ситуацию в городе общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2014 до лета 2017 года курортным городом руководил Андрей Ростенко. В конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты закончился скандалом и его отменой — спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост главы администрации города, депутаты ялтинского горсовета на внеочередной сессии изменили своё решение. О проведении конкурса было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только в октябре. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов, чиновники из правительства Республики и ялтинской мэрии.

31 октября Ялтинский суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но, несмотря на это, депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Сотниковой главой администрации Ялты.

Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение. И лишь в декабре 2017 года депутаты ялтинского горсовета со второй попытки выбрали её главой администрации города.

А уже 10 апреля 2018 года ялтинский горсовет принял отставку Елены Сотниковой, назначив на её место временно исполняющим обязанности бывшего помощника председателя крымского Совмина Алексея Челпанова, который, согласно открытым источникам, является бывшим сотрудником Службы охраны в АР Крым Управления государственной охраны Украины. В 2014 году он перешёл на службу в ФСО РФ, а позже работал в должности помощника председателя Совета министров РК.