Москва, 11 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы в сети устроили флешмоб

Скриншот страницы Instagram maryna_surzh Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

В социальных сетях запустили флешмоб #МыЗаМир, участники которого публиковали на своих страницах видеоролики, в которых читают письма военных лет и стихи о войне и мире.

Первыми участниками акции стали российские знаменитости, среди которых актриса Елизавета Боярская, телеведущие Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант, актриса Аглая Тарасова, певица Полина Гагарина, актёр Пётр Федоров и другие.

Вскоре флешмоб поддержали и другие пользователи соцсетей. В основном они читали на камеру любимые стихотворения о Великой Отечественной войне или публиковали их текст у себя на странице.

«Я к тебе на майские приеду, На скамейку сяду и шепну. Здравствуй, дед… Спасибо за Победу. За меня. За нас… За тишину!» — процитировала Мария М. стихотворение Юрия Ваганова в своём Instagram.

Некоторые пользователи поддержали флешмоб размышлениями на тему войны и мира, а также словами благодарности ветеранам.

«Мы будем помнить всегда. Слава нашим героям и низкий поклон за мирное небо над головой», — пишет Марина С.

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Соцсети о Дне Победы

В сам День Победы пользователи были не менее активными. Они делились фотографиями с праздничных мероприятий, рассуждали на тему Великой Отечественной войны и делились историями своих предков, прошедших войну.

Скриншот страницы Instagram maryna_surzh Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

Скриншот страницы Instagram serzhio_s Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

Пользователи публиковали слова благодарности ветеранам и отмечали, что лучшим сохранением памяти об их героическом прошлом стала акция «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» — это бессрочная вахта памяти. Каждое утро 9 мая мы начинаем с повтора, кто есть кто из наших героев. Это память, это традиции, которые мы вкладываем в наших детей. И пусть память о наших героях будет вечной!» — пишет Евгения Ф.

Скриншот страницы Instagram evgenia_eelvi_filatova Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

Скриншот страницы Instagram yakovpopovofficial Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

При этом пользователи отмечали, что отблагодарить ветеранов за мирное небо над головой можно только в том случае, если проживать каждый день с достоинством и избежать повторения войны.

«Спасибо моим дедушке и бабушке и всем ветеранам за то, что мы есть! И пусть войны не будет у нас с вами! И будет ещё один день, который будет символизировать её окончание. Жизнь — бесценна. Нет ничего, что стоило бы так же», — отметила Марина С.

Скриншот страницы Instagram dariagrishina Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

Скриншот страницы Instagram avto__comfort Пользователи соцсетей делятся фотографиями с празднования Дня Победы

«Мы никогда не сможем их отблагодарить, остаётся только помнить, чтить, гордиться, с достоинством проживать каждый день и ценить подаренную жизнь. Я живу, потому что жили они. Я есть, потому что были они… Спасибо. Спасибо миллионы раз», — написала Дарья Г.

В сети спорят о правильном рецепте окрошки

Тёплая погода вынудила пользователей соцсетей забыть о насущных проблемах и вступить в спор о том, какой рецепт окрошки правильный — на квасе, кефире или другой заправке.

Часть пользователей считает, что правильно готовить холодный суп с квасом. В то же время другие придерживаются мнения, что намного вкуснее подавать это блюдо с кефиром.

«Если окрошка, то только с квасом. Странно, что в интернете об этом спорят!» — пишет Kzkv.

«Если окрошка, то только с кефиром. Я вообще не понимаю, как можно готовить окрошку с квасом», — не согласен Артур.

К спору присоединились и те, кто не любит окрошку ни в каком варианте. По их мнению, это салат, который «зачем-то заливают жидкостью».

«Я конечно все понимаю, но окрошку я не понимаю. Зачем салат заливать жидкостью?» — спрашивает Яхтанова.

Нашлись и те, кто никогда не пробовал окрошку. Однако жаркие споры в сети подогрели их интерес к этому блюду.

«Окрошка вкусная? Никогда не пробовала, но сейчас я готова открывать что-то новое для себя, так сказать. Где у нас готовят самую вкусную окрошку?» — поинтересовалась Иванна.

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Утечка данных не оттолкнула жителей США от Facebook

Жители США не собираются отказываться от Facebook, несмотря на масштабную утечку личных данных пользователей социальной сети. Такие результаты показал опрос Reuters и компании Ipsos.

Согласно опросу, который провели в интернете на национальном уровне, почти половина американских пользователей (49%) продолжает пользоваться Facebook также, как и раньше. А 26% респондентов стали использовать соцсеть даже чаще.

Четверть опрошенных ответила, что стала больше использовать другие популярные платформы. Столько же респондентов либо использует Facebook меньше, либо полностью от него отказались, вплоть до удаления аккаунта.

64% пользователей сообщили, что заходят в Facebook минимум один раз в день. Этот показатель всего на 4% ниже, чем в марте, когда разразился скандал с утечкой.

78% пользователей Facebook отметили, что знают, как менять настройки приватности в соцсети. Их них 74% пользователей знают свои текущие настройки приватности.

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Telegram потребовал признать приказ ФСб о передаче ключей шифрования незаконным

Представители мессенджера Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда России с требованием признать приказ ФСБ о передаче ключей шифрования нарушающим законодательство.

В документе адвокаты настаивают на том, что решение об административном правонарушении Telegram принято на основании оспариваемого приказа и с существенным нарушением норм права. В частности, защита мессенджера считает, что приказ устанавливает внесудебный порядок получения данных, составляющих тайну переписки, а это противоречит федеральному законодательству.

«Telegram просит отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года… и принять новое решение: административное исковое заявление удовлетворить и признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий; устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», — говорится в сообщении адвоката Павла Чикова в Telegram.

Это решение прокомментировал и основатель мессенджера Павел Дуров. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что, если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то требование вписывалось бы в рамки Конституции.

«Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это — прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — отметил Дуров.

Он также добавил, что борьба за Telegram в России продолжится, потому что «история наших предков учит биться до победного конца».

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Telegram запустит сервис по хранению личных данных

Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) по хранению персональных данных — Telegram Passport. Как сообщили источники «Ведомостей», клиенты будут загружать документы, паспортные данные и реквизиты, чтобы расплачиваться криптовалютой.

Сервис откажется от анонимности блокчейн-операций. Документы зашифруют и защитят двухфакторной аутентификацией. Клиент сможет открыть доступ к документам сервисам-партнёрам, чтобы те проверили достоверность данных.

В Telegram Passport можно будет разместить паспорт, загранпаспорт, водительские права, коммунальные счета, банковские счета и фотографию. Какие из этих документов будут обязательными, неизвестно.

Для защиты от запретов регуляторов и банков, Telegram откажется от анонимности в пользу партнёрства с крупными сервисами. Среди известных «Ведомостям» партнёров — платёжная система Qiwi, которая не давала официальных комментариев.

Официальных заявлений от Telegram или Павла Дурова тоже пока не было, однако мошенники уже начали рассылать фальшивые приглашения для участия в проекте.

Хакеры взломали сайт Россотрудничества и пригрозили Роскомнадзору

Неизвестные пользователи взломали сайт Россострудничества. Они разместили на поддомене, который раньше отвечал за старую версию сайта, обращение к Роскомнадзору и комикс с его неофициальным персонажем-талисманом.

«Приветствую, Роскомнадзор. Ваши недавние разрушительные действия против Рунета привели нас к мысли о том, что вы всего лишь кучка некомпетентных безмозглых червей. Вы больше не должны иметь возможность продолжать этот бессмысленный вандализм. Рассматривайте это как наше последнее предупреждение. Ваш Аноним», — говорится в обращении.

Скриншот страницы сайта Россотрудничества Хакеры разместили угрозу Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

Несмотря на взлом сайта, его остальные страницы продолжали функционировать в нормальном режиме. Они не подверглись каким-либо изменениям со стороны хакеров, получивших доступ к ресурсам агентства.

Вскоре пресс-служба ведомства сообщила, что специалисты техподдержки заблокировали старую версию сайта, чтобы обращение к Роскомнадзору больше не появлялось.

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Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов

Между тем Роскомнадзор сообщил, что убрал из реестра запрещённых сайтов шесть подсетей облачного сервиса Google и более 3,7 миллиона IP-адресов, чтобы снять ограничения с «добропорядочных» ресурсов.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что IP-адреса Telegram, которые находятся в составе данных подсетей, полностью установили и продолжают блокировать.

В ведомстве пояснили, что разблокировали подсети Google для корректной работы сторонних интернет-сервисов, работа которых была нарушена.

В Telegram-канале Rknshowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов, сообщалось, что речь идёт о пяти подсетях Google и одной DigitalOcean. Блокировку также сняли с IP, которые принадлежат google.ru, google.com и docs.google.com.

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