Улан-Удэ, 11 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Жителей Бурятии на этой неделе сплотил печальный повод. Весь регион следил за поисками двухлетнего Дамира N, пропавшего 6 мая. Его искали сотрудники полиции, кинологи, патрули ГИБДД, сотрудники следственного комитета, поисково-спасательной службы, районной администрации, водолазы, а также почти 500 волонтёров. Надежда на положительный исход поисков таяла с каждым днём, но всё же оставалась. 10 мая Бурятию потрясло печальное известие: Дамир найден — мёртвым.

Mota.ru Ребенок

Ушёл и не вернулся

О пропаже двухлетнего ребёнка в пригороде Улан-Удэ 6 мая сообщили в республиканском МВД. В ведомстве уточнили, что мальчик вечером 6 мая ушёл из дома родственников в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Эдэм». На место ЧП прибыло руководство ОМВД России по Иволгинскому району и МВД Бурятии. Розыскные мероприятия лично контролировал министр внутренних дел по региону, генерал-майор полиции Олег Кудинов.

Поиски продолжились 7 мая. В этот день в ведомстве сообщили, что за сутки сотрудники полиции и волонтёры прошли русло реки, обошли 226 дворов ДНТ, опросили более 300 возможных очевидцев, обследовали строящиеся здания.

Тем временем в республиканском следственном управлении СКР ИА REGNUM сообщили, что в Иволгинском районе по факту безвестного исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело. Следователи раскрыли некоторые подробности произошедшего. Они уточнили, что вечером 6 мая жительница пригородного ДНТ «Эдэм» пошла в гости к своей сестре. На улице около её дома она оставила своего двухлетнего сына играть с другими детьми. Пробыв в гостях около 20 минут, женщина вышла во двор, но не увидела сына. Другие дети не заметили, куда и когда ушёл мальчик. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

ДНТ «Эдэм» расположено рядом с рекой Степная Протока. После исчезновения ребёнка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, но служебно-разыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населённого пункта следов ребёнка также не нашли. Метр за метром специалисты проверили заболоченный овраг у посёлка. Но и там следов мальчика не было.

На месте происшествия начали работу водолазы, они приступили к обследованию дна реки. Чтобы обследователь отдалённые участки вокруг населённого пункта, а также труднодоступные места возле берега реки, куда не могли подобраться люди и лодки, следователи-криминалисты использовали беспилотное летательное устройство.

Поиски не давали результатов

Утром 8 мая в МВД сообщили, что за сутки группы поисковиков отработали территории ДНТ «Эдем», «Родник», «Снежный», обследовали береговую местность реки Степная протока, участок речного дна. Специалисты и психолог опросили детей, которые предположительно находились на улице в то время, когда пропал Дамир. Затем поисковые мероприятия переместили в район населённого пункта Еловка Прибайкальского района, чтобы осмотреть водную акваторию.

Пользователи интернета по всей Бурятии активно распространяли информацию об исчезновении мальчика в соцсетях. Добавим, в ходе поисков в интернете появлялись и противоречивые сведения об обстоятельствах трагедии. В частности, пользователи писали о том, что на берегу реки появилась надпись «умрёт». Однако вскоре выяснилось, что это не имеет отношения к пропаже ребёнка. Затем бурятские паблики разместили информацию о том, что в Улан-Удэ появился фоторобот «возможного похитителя» мальчика. Якобы жительница соседней улицы видела, как мальчика, похожего на Дамира, куда-то вёл какой-то мужчина. Однако правоохранительные органы не подтвердили подлинность данной ориентировки.

«Стал Дамир душой Улан-Удэ»

Тело пропавшего ребёнка было обнаружено 10 мая в районе села Старое Татаурово. В республиканском МВД ИА REGNUM сообщили, что тело Дамира нашли рыбаки на косе.

В СУ СКР по Бурятии уточнили, что утром 10 мая в правоохранительные органы позвонил житель села Старое Татаурово Прибайкальского района. Он рассказал, что во время рыбалки на острове реки Селенги неподалеку от населённого пункта в воде обнаружил маленького ребёнка. К месту происшествия направились участники следственно-оперативной группы. Ребёнка опознали по предметам одежды и внешним данным. По уголовному делу была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вскоре в Бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили предварительные данные о причине смерти. Эксперты не обнаружили на теле мальчика прижизненных повреждений и сделали предварительный вывод, что он утонул.

«Для уточнения диагноза проводится гистологическое исследование. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения ребёнка, будут продолжаться до тех пор, пока картина происшествия полностью не прояснится», — подчеркнули в СУ СКР.

В ведомстве корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что семья мальчика — благополучная, мать — домохозяйка, отец работал. Дамир был не единственным ребенком в семье.

Информация о том, что мальчик всё-таки мёртв, вызвала огромный общественный резонанс. Пользователи соцсетей по всему региону выражают свои соболезнования семье малыша в связи с трагедией и призывают всех беречь своих детей. Жители Бурятии пишут стихи, посвящённые маленькому Дамиру, благодарят всех неравнодушных людей, которые приняли участие в его поисках. В одном из стихотворений говорится:

«Стал Дамир душой Улан-Удэ».

В группе «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте» даже появилось предложение поставить Дамиру памятник в его родном селе:

«Чтобы все помнили, насколько сплочён наш народ, насколько все люди могут быть близки в подобной ситуации, эта трагедия сплотила всех людей».

«И пусть иногда мы не уступаем места в маршрутках, ссоримся, но в такие вот часы общей беды мы становимся очень отзывчивыми и сплочёнными. Дорогие мои земляки, спасибо вам всем. В нашем городе живут самые лучшие люди», — обратился анонимный пользователь к жителям Улан-Удэ.

Печальная статистика

По данным республиканской прокуратуры, ежегодно в Бурятии регистрируется более двух с половиной тысяч заявлений о пропаже людей, из которых около тысячи касаются детей. Восемь из десяти пропавших обнаруживаются в течение 10 суток.

В ведомстве уточнили, что только в одном из ста исчезновений причинами являются криминальные посягательства. В большинстве случаев тревога оказывается ложной и «является следствием беспечности» или безответственности самих разыскиваемых.

Что касается случая с маленьким Дамиром, выяснением всех обстоятельств трагедии продолжает заниматься следствие. Однако уже сейчас можно сказать, что трагедия одной семьи превратилась в общее горе Бурятии. Жители региона показали, что готовы сплотиться и помочь тем, кто в беде.