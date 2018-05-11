Ереван, 11 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян сегодня, 11 мая, будет назначен министром обороны Армении. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом после сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Даивд Тоноян

Имя Давида Тонояна в качестве возможного кандидата на пост министра обороны называлось командой Пашиняна еще в начале протестных акций. Тогда это расценивалось как некий мессидж о том, что кадровой резни после смены власти не будет.

Как 9 мая заявил бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, лично для него назначение Тонояна будет удобно.

«Тоноян долгие работы работал в министерстве. Он сможет полноценно оценить работу последних полутора лет. Лично мне было бы удобно видеть его в качестве министра».

Вместе с тем он назвал непонятной реакцию Тонояна, когда во время митингов было объявлено, что кандидатура Тонояна может быть рассмотрена в должности министра.

«Но тем не менее, как я говорил ранее, министр — не наемный работник. Независимо от того, министр партийный или беспартийный, он член политической команды. Я, честно, говоря был немножко удивлен реакцией Тонояна на те предложения Арарата Мирзояна (член команды Никола Пашиняна — ИА REGNUM ), которые прозвучали на митинге о том, что рассматривается кандидатура Тонояна. Это означает, что будучи в составе правительства, он оставляет открытыми двери для подобных переговоров. Я так никогда не делал. Считаю это для себя табу. Но люди живут по разному, думают по разному. Это было его личным выбором, он сориентировался так», — сказал Саркисян.

10 мая Ваграм Багдасарян — глава фракции Республиканской партии Армении, у которой всё еще большинство в парламенте, заявил, что РПА никоим образом не будет препятствовать работе нового премьер-министра.

«Если сам премьер-министр почувствует, что есть люди [в составе бывшего правительства], которые нужны для дальнейшего развития нашей страны, есть необходимость и будет взаимное согласие, мы тогда организуем соответствующее обсуждение, но не станем чинить препятствий. Мы подходим по-философски к этому вопросу, если среди них будут члены партии, они временно приостановят свое членство в партии, никакого исключения, никаких препятствий мы никому чинить не будем».