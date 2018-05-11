Горно-Алтайск, 11 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В ближайшие сутки Алтай окажется во власти непогоды. Так, 12 мая на значительной территории республики ожидаются дожди, днём местами сильные дожди, грозы. Таков прогноз Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Кроме того, по данным синоптиков, ожидается и усиление ветра до 22 м/с. В ночные часы его порывы в горах могут достигать 32 м/с.

Читайте также: Алтай встречает зиму дождями, ДТП и тающим ледовым городком

В региональном ГУ МЧС предупредили о возможных нарушениях в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества ДТП.

«Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз и агентств проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Даны рекомендации и туристам. Их просят воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений.

Как сообщало ИА REGNUM, об ураганном ветре жителей региона метеорологи предупреждали и 5 и 6 мая. В регионе выпали осадки в виде дождя и мокрого снега, а в высокогорных районах порывы ветра достигали 27−32 метров в секунду.