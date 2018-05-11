Ярославль, 11 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В обмен на мусорный полигон региональные власти обещали Ярославскому району отремонтировать 8 дорог в районе, потратить 90 миллионов рублей на достройку детского сада в поселке Михайловский, выложить 10 миллионов на ремонт амбулатории в деревне Красный Бор и отремонтировать амбулаторию в деревне Кузнечиха. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также область обещала построить школу в поселке Заволжье, а в поселке Карачиха возвести детсад.

Кроме этого, в районе сделают 6−7 площадок накопления ТБО, а ГУК ЯО «Областной дом народного творчества» перейдет в собственность района.

Еще власти пообещали попросить ПАО «Ростелеком» подключить к Интернету муниципальные учреждения Курбского сельского поселения.

Так же Ярославский район «выбил» уборку несанкционированных свалок и перспективу решения вопроса изменения методики объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области.

Власти Ярославского района договорились о регистрации у себя обособленного подразделения регионального оператора в целях дополнительных доходов в свой бюджет от налоговых поступлений.

«Мы не переводили полученные соглашения в деньги, я бы не ставил так вопрос, торга как такового не было и быть не могло. В силу закона мы были обязаны это имущество уполномоченным органам передать. Правительство приняло пожелания депутатов по социально значимым, инфраструктурно значимым моментам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ярославского района Николай Золотников.

Решение депутатов вступит в законную силу после его опубликования.