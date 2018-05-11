Ростов-на-Дону, 11 мая, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2017 году заработал около 6,4 млн руб. Но, как следует из декларации главы региона, кормилицей губернаторской четы является супруга Ольга. Жена регионального руководителя заработала в семь раз больше мужа. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные на официальном сайте донского правительства сведения о доходах.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит» реж Мартин Скорсезе. 2013. США Могу себе позволить...

Вместе с тем общий кошелёк семьи Голубевых в 2017 году заметное «похудел». Так, доходы донского губернатора по сравнению 2016 годом сократились на 500 тыс. руб., его супруга потеряла за год около 16 млн рублей — заработок за год превысил 48 млн руб. (в 2016 году она задекларировала 63,7 млн руб.). Вероятно, на разницу в доходах повлияла покупка недвижимости — в 2017 году у первой леди Донского региона в собственности появилось нежилое здание площадью 105,5 кв. м (в общей долевой собственности).

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Что касается в целом недвижимого имущества, то список по сравнению с предыдущим годом не изменился. Так, региональный глава продолжает владеть тремя земельными участками площадью 1670, 1600, 970 кв. метров и тремя жилыми домами площадью 120,2, 357,9 и 476,8 кв. метра, а также летней кухней — 27,8 кв. метра.

Жена-кормилица, как и в 2016 году, владеет тремя земельными участками общей площадью около 13 тыс. кв. метров, тремя жилыми домами площадью 544,7, 158,7, 17,3 кв. метра и в общей долевой собственности нежилым зданием площадью более 6 тыс. кв. метров. И, как уже было указано ранее, супруге губернатора принадлежит ½ доли в нежилом здании площадью 105,5 кв. метра. По-прежнему в собственности первой леди Ростовской области находится легковой автомобиль Audi Q5.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году супруга губернатора Ростовской области заработала в четыре раза больше супруга. Тогда общий доход семьи Голубевых составил 36 млн 351 тыс. рублей. Доходы Василия Голубева составили 6 млн 363 тыс. рублей, его жены — 29 млн 987 тыс. рублей.