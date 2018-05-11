Прямая трансляция: Мусорный коллапс Московской области
Москва, 11 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. 11 мая в пресс-центре REGNUM началось второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Совет создан по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук.
Иван Шилов ИА REGNUM
Экология
Заседание состоит из двух частей. Обе части заседания транслируются на официальном youtube-канале ИА REGNUM.
Приглашаем всех присоединиться к просмотру.