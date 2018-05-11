Красноярск, 11 мая, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Красноярске молодые люди оскорбили память ветеранов Великой Отечественной войны. Появившийся в социальной сети видеоролик (https://vk.com/video-10378955_456239616) на котором молодой человек подходит к памятнику «Журавли моей славы» в сквере Победителей и берёт с него цветы, был выявлен следственным управлением в результате мониторинга СМИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по региону 11 мая.

Krk.sledcom.ru Памятнику «Журавли моей славы» в сквере Победителей в Красноярске

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На кадрах видно, как подросток встаёт на колено перед своей девушкой и дарит ей гвоздику. При этом девушка смеётся и шутит, что цветы её парень «купил по акции». Кроме того, оба подростка оскорбительно отзывались о ветеранах Великой Отечественной войны.

В действиях хулиганов следователи усмотрели «реабилитацию нацизма».

«В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.354.1 УК РФ Главным следственным управлением СКР по Красноярскому краю принято решение о проведении по данному факту проверки в порядке ст. 144−145 УПК РФ», — уточнили в следственном ведомстве.

Добавим, что санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года было совершено сразу несколько подобных актов вандализма. Так, в Омске молодой человек справил нужду на стелу «Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 1941—1945 гг.». Находившиеся рядом ещё два человека снимали происходящее на видео. А в центре Донской столицы вандалы осквернили стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Фотоснимки, на которых видно, что памятник исписан матерными надписями, были опубликованы в социальной сети Facebook.