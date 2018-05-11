Киев, 11 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают начало разработки министерством внутренних дел «плана по деоккупации части Донбасса». Предполагается, что документ будет включать две части: подготовительную и практическую.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

В частности, советник министра МВД Украины Иван Варченко прогнозирует, что отдельные регионы Донбасса будут возвращены в результате комбинированной операции международных миротворческих сил и украинских силовиков.

«Как он будет возвращен — в результате миротворческой операции или в результате комбинаций миротворческих операций и дипломатических переговоров. Скорее всего, будет комбинация, как показывает мировой опыт. Мы готовим нашу систему к тому, что она будет выполнять значительно большие объемы работы, чем те, которые выполняются сейчас. Соответственно мы предусмотрели те угрозы и вызовы, которые нас ожидают в связи с освобождением оккупированных территорий. С учетом вызовов мы должны подготовить наши силовые структуры», — сказал Варченко 11 мая в эфире канала «112 Украина».

По его словам, план МВД будет составной частью общенационального плана объединенного оперативного штаба ВСУ.

«Сейчас будет представлена концепция плана, потом он будет отработан внутри министерства. Потом отработаем его с нашими коллегами. Мы понимаем, что наш план должен быть частью общенационального плана освобождения оккупированных территорий. Он должен стать пазлом плана, который разрабатывается объединенным оперативным штабом», — считает Варченко.

При этом он сообщил, что проблема возврата отдельных регионов Донбасса — это вопрос ближайших лет.

«МВД готовится, что Донбасс будет освобожден. Мы исходим из того, что возвращение Донбасса — это вопрос ближайшего будущего… Пока конкретные временные рамки мы не можем определить, но мы не намерены затягивать этот процесс. Мы поддерживаем наших зарубежных партнеров, что в конце 2018-го — начале 2019 года будет внесена ясность относительно миротворческой операции», — подытожил Варченко.

Напомним, 10 мая глава МВД Арсен Аваков дал поручение в течение мая 2018 года разработать план «по деоккупации Донбасса».

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — сказал Аваков во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы министерства.

По его словам, правоохранительные органы имеют опыт работы на освобожденных территориях Донбасса. В частности, полицейские и нацгвардейцы «решают не только вопросы безопасности, а даже бытовые проблемы местного населения».